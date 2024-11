Zuckerberg, da Meta, não é responsável por redes sociais causando danos a crianças, decide juíza

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - Uma juíza federal afirmou que o CEO da Meta Platforms, Mark Zuckerberg, não é pessoalmente responsável em 25 processos que acusam sua empresa de viciar crianças em redes sociais.

Na quinta-feira, a juíza distrital Yvonne Gonzalez Rogers, em Oakland, Califórnia, rejeitou acusações de que Zuckerberg teria direcionado esforços da Meta para esconder das crianças os sérios riscos à saúde mental do uso do Facebook e do Instagram.