Avenida 23 de Maio terá bosque de 5 mil m² com jardim de chuva até janeiro

Segundo dados da plataforma UrbVerde, realizada por pesquisadores da USP em parceria com outras universidades, o coeficiente de ilha de calor em trechos da avenida paulistana chega ao intervalo de 9 a 15, um dos mais altos segundo a escala da ferramenta.

O cálculo do índice considera a intensidade das ilhas de calor (soma dos graus Celsius acima da média de temperatura dividido pela área com temperatura superior à média), multiplicada pela população de idosos e crianças em determinada área, por serem mais sensíveis ao tempo quente.

Segundo a UrbVerde, "árvores e rios refrescam o microclima e são a melhor solução tecnológica para adaptação das cidades aos efeitos das mudanças climáticas".

A diminuição da temperatura é uma das finalidades da implementação do bosque, segundo a Prefeitura.

O local também foi escolhido pela proximidade com o Bosque das Maritacas, localizado a pouco mais de um quilômetro, na Avenida do Estado com a Rua da Figueira, próximo ao Parque Dom Pedro II, implantado em setembro.

A ideia é formar um corredor de biodiversidade que ligue os bosques da região central aos que ficam na Marginal Tietê, na região de Cidade Tiradentes.