Chanceler iraniano nega plano para matar Trump e pede aumento de confiança entre países

“O povo norte-americano tomou a sua decisão. E o Irã respeita o direito de eleger o presidente da sua escolha. O caminho adiante também é uma escolha. E ela começa pelo respeito”, afirmou Araqchi.

“O Irã NÃO tenta construir bombas atômicas. Ponto. Essa é uma política baseada nos ensinamentos islâmicos e nos nossos cálculos de segurança. É preciso aumentar a confiança mútua. Não é uma via de mão única”, acrescentou.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou anteriormente que a acusação era uma “repugnante” trama de Israel e da oposição iraniana fora do país para “complicar as relações entre a América e o Irã”.

Analistas iranianos e pessoas próximas ao tema não descartam a possibilidade de uma redução nas tensões entre EUA e Irã no governo Trump, mas sem o restabelecimento das relações diplomáticas.

“O Irã vai agir de acordo com os seus interesses. É possível que conversas secretas entre Teerã e Washington ocorram. Se as ameaças de segurança contra a República Islâmica forem removidas, tudo é possível”, disse nesta semana o analista Saeed Laylaz.

(Reportagem de Parisa Hafezi, reportagem adicional de redação Dubai)