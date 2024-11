Pelo menos 24 morrem em explosão de bomba em estação de trem no Paquistão, diz polícia

O inspetor-geral da polícia do Baluchistão, Mouzzam Jah Ansari, disse que 24 pessoas morreram até agora na explosão na estação ferroviária, que geralmente fica movimentada no início do dia, quando a explosão ocorreu.

"O alvo era o pessoal do Exército da Escola de Infantaria", disse. Muitos dos feridos estão em estado crítico.

O comissário de Quetta, Hamza Shafqat, afirmou que 16 soldados estão entre os mortos.

O Exército de Libertação Baluchistão, um grupo militante separatista, reivindicou a autoria do ataque, em declaração enviada por e-mail à Reuters.

O grupo quer a independência do Baluchistão, que possui cerca de 15 milhões de habitantes e faz fronteira com o Afeganistão ao norte e com o Irã a oeste. O Exército de Libertação Baluchistão é o maior entre vários grupos étnicos insurgentes que lutam contra o governo, dizendo que Islamabad explora injustamente os ricos recursos minerais e de gás natural da província.

"Até agora, 44 feridos foram levados ao hospital civil", disse à Reuters Wasim Baig, porta-voz do estabelecimento.