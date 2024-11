UE não quer guerra comercial com Pequim, diz embaixador do bloco na China

Por Andrew Silver

XANGAI (Reuters) - A União Europeia não quer uma guerra comercial com Pequim, mas cinco anos de negociações não resultaram em progresso real, disse neste sábado o embaixador do bloco na China, acrescentando que a preocupação com o acesso ao mercado chinês para dispositivos médicos europeus estava crescendo.

Os atritos comerciais entre o bloco e a China se intensificaram no último ano, depois que a UE lançou uma investigação sobre as importações de veículos elétricos fabricados na China, o que levou Pequim a abrir investigações sobre os setores de carne suína e laticínios da Europa e a restringir as importações de conhaque.