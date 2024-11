Homens armados matam 10 em tiroteio em bar no Estado mexicano de Querétaro

(Reuters) - Homens armados mataram 10 pessoas em um bar no Estado de Querétaro, no centro do México, na noite de sábado, disseram autoridades. O ataque se soma a uma onda de crimes violentos que atinge várias partes do país.

O incidente ocorreu em um bar no centro da capital do Estado. Quatro homens armados entraram no local matando sete homens e três mulheres, e outras sete pessoas ficaram feridas, segundo o procurador-geral do Estado e chefe de segurança da cidade de Querétaro.

De acordo com as autoridades, uma pessoa estava sob custódia policial. Os investigadores estiveram no local e também investigaram um veículo que se acredita estar ligado ao incidente.