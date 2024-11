Adolescente com primeiro caso humano presumido de gripe aviária está em estado crítico no Canadá

"Isso apenas nos lembra que, em pessoas jovens, esse é um vírus que pode progredir e causar doenças bastante graves, e a deterioração que mencionei foi bastante rápida."

As autoridades de saúde da Colúmbia Britânica disseram no último sábado que a província havia detectado o primeiro caso humano de gripe aviária H5 do Canadá em um adolescente.

Henry disse que a província ainda está identificando a cepa exata, mas presume que o caso seja H5N1.

A Organização Mundial da Saúde diz que o risco do H5N1 para os seres humanos é baixo porque não há evidência de transmissão humana, mas o vírus tem sido encontrado em um número cada vez maior de animais, incluindo gado nos Estados Unidos.

Henry não quis revelar o sexo ou a idade do adolescente, mas disse que ele desenvolveu os primeiros sintomas em 2 de novembro e foi testado em 8 de novembro, quando foi internado no hospital. Os sintomas incluíam conjuntivite, febre e tosse.

Na terça-feira, eles estavam hospitalizados com síndrome da angústia respiratória aguda, disse.