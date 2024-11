Anfitrião da COP29, Azerbaijão ataca Ocidente por críticas a seu setor de petróleo e gás

Os EUA são o maior produtor de petróleo e gás do mundo. Os países europeus, por sua vez, têm algumas das metas mais rigorosas do mundo para reduzir as emissões até 2030, mas, ao mesmo tempo, buscam garantir novos suprimentos de gás após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022.

O assessor nacional de clima dos EUA, Ali Zaidi, ignorou as falas de Aliyev, dizendo que se todos os países descarbonizassem no ritmo dos EUA, o mundo cumpriria suas metas climáticas. A UE não quis comentar.

Em seguida, Guterres disse que o tempo está se esgotando para limitar um aumento destrutivo nas temperaturas globais e pediu aos líderes mundiais que forneçam mais dinheiro para ajudar a evitar desastres humanitários causados pelo clima

"No que diz respeito ao financiamento climático, o mundo precisa pagar, ou a humanidade pagará o preço", disse Guterres. "O som que vocês ouvem é o tique-taque do relógio. Estamos na contagem regressiva final para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C e o tempo não está do nosso lado."

A cúpula deste ano deve se concentrar em levantar centenas de bilhões de dólares para financiar uma transição global para fontes de energia mais limpas e limitar os danos climáticos causados pelas emissões de carbono.