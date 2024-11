Incêndio florestal entre Nova Jersey e Nova York persiste, alimentado por tempo seco e vento forte

As chamas, que começaram no final da semana passada, estavam 20% contidas, informou o Serviço Florestal de Nova Jersey nesta terça-feira no Facebook. A causa do fogo ainda não foi determinada.

As condições "vão criar tumulto, caos e muita incerteza que não precisamos agora", disse a governadora de Nova York, Kathy Hochul, em coletiva de imprensa perto do local do incêndio.

Segundo ela, cerca de 15 incêndios simultâneos estavam ocorrendo no Estado, em uma temporada de incêndios florestais excepcionalmente intensa.

Helicópteros da Polícia Estadual de Nova York e da Guarda Nacional despejavam água sobre o fogo, enquanto mais de 375 bombeiros criavam linhas de contenção para proteger casas.

Nenhuma estrutura estava ameaçada nesta terça-feira, mas alguns moradores da área rural haviam abandonado suas residências, acrescentou Hochul.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta vermelho para áreas de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts e Rhode Island, prevendo rajadas de vento de até 72 km/h e nível de umidade em torno de 20%.