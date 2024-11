Rússia proíbe "propaganda sem crianças" para tentar elevar taxa de natalidade

A lei, que deverá ser rapidamente aprovada pela casa alta do Parlamento e por Putin, junta-se a outras restrições à liberdade de expressão, incluindo a proibição de conteúdo considerado como promotor de "estilos de vida não tradicionais", como relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo ou fluidez de gênero, além de relatos dissidentes sobre o conflito na Ucrânia.

Os autores de "propaganda sem crianças" estarão sujeitos a multas de até 400.000 rublos (equivalente a 4.100 dólares) para pessoas físicas, o dobro para funcionários públicos, e até 5 milhões de rublos (51.000 dólares) para pessoas jurídicas.

Cerca de 599.600 crianças nasceram na Rússia no primeiro semestre de 2024, o que representa 16.000 a menos do que no primeiro semestre de 2023 e o menor número desde 1999. A quantidade de mortes aumentou em 49.000. No entanto, a imigração subiu 20%.

As estimativas do World Factbook da CIA colocaram a Rússia entre os 40 países com a menor taxa de natalidade em 2023, em torno de 9,22 por 1.000 habitantes, um pouco à frente da Alemanha, com 9,02, mas bem atrás da China, com 9,7, e dos Estados Unidos, com 12,21.

"Estamos falando de proteger os cidadãos, principalmente a geração mais jovem, de informações divulgadas no espaço da mídia que têm um impacto negativo na formação da personalidade das pessoas", disse Vyacheslav Volodin, presidente da casa baixa e um aliado sênior de Putin.

"Tudo deve ser feito para garantir que as novas gerações de nossos cidadãos cresçam centradas nos valores familiares tradicionais."