Biden e Xi vão se encontrar no Peru no sábado, afirmam autoridades dos EUA

Será a primeira interação conhecida entre os dois desde uma ligação telefônica em abril.

"As conversas não serão fáceis", disse um dos funcionários, que falou sob condição de anonimato. "Essa franqueza tem sido importante na gestão do relacionamento."

Biden e Xi têm tentado manter a relação sem aumento das tensões em questões que vão desde Taiwan ao Mar do Sul da China, passando pela Coreia do Norte e Rússia, e ainda as demandas norte-americanas por mais ajuda chinesa para conter o fluxo de ingredientes para o fentanil, principal causa de overdoses de drogas nos EUA.

Biden e Xi restauraram as conversas entre líderes em novembro do ano passado, com mais cooperação nos esforços contra narcóticos, mas houve pouco movimento em questões maiores como um possível conflito em torno de Taiwan, a ilha governada democraticamente que a China reivindica como seu próprio território.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt; reportagem adicional de Jarrett Renshaw)