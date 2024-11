MANILA (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores das Filipinas disse na quarta-feira que convocou o embaixador da China para protestar contra o desenho de linhas de base feito por Pequim em torno do disputado Scarborough Shoal, no Mar do Sul da China.

"As referidas linhas de base infringem a soberania das Filipinas e violam o direito internacional", disse o ministério em um comunicado.

(Reportagem de Neil Jerome Morales)