FMI deve vender reservas de ouro para ajudar países atingidos pelas mudanças climáticas, diz estudo

Por Duncan Miriri

NAIRÓBI (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) deveria vender 4% de suas reservas de ouro para ajudar a oferecer alívio sobre a dívida de países de baixa renda devastados por catástrofes climáticas, de acordo com um estudo, à medida que o tema do financiamento climático domina as negociações da COP29.

Do Caribe à África, países de baixa renda têm recorrido ao FMI nos últimos anos em busca de apoio para enfrentar choques como a pandemia da Covid-19, aumentando os pagamentos ao credor nos anos seguintes.