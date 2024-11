Israel questiona imparcialidade de juíza do TPI no caso de prisão de Netanyahu

AMSTERDÃ (Reuters) - Israel questionou a imparcialidade de uma juíza do Tribunal Penal Internacional apontada para um painel que deve decidir se será emitido um mandato de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

A iniciativa pode atrasar ainda mais uma decisão no caso, em que o promotor-chefe do TPI apresentou, em maio, um pedido de mandados de prisão contra Netanyahu, o então ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e três líderes do Hamas pela guerra de Gaza.

O pedido precisa ser aprovado pelos juízes do TPI, mas a decisão tem sido adiada, em parte devido a várias rodadas de questionamentos legais de Israel sobre a jurisdição do tribunal.