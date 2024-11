Lutando por sobrevivência política, Scholz diz que alemães não precisam escolher entre segurança e prosperidade

Com os partidos já em processo de eleição, Scholz está travando uma batalha difícil para manter seu cargo, com as pesquisas mostrando que a oposição conservadora liderada por Friedrich Merz deve ganhar o poder.

O colapso do governo atinge a Alemanha em um momento vulnerável, com a maior economia da Europa enfrentando um segundo ano de contração e ansiedades sobre as tarifas comerciais, o futuro do apoio à Ucrânia e a competitividade das empresas alemãs.

Em discurso no Bundestag, Scholz disse que a Europa tem uma responsabilidade para com a Ucrânia, mas que o dinheiro da ajuda não deveria levar a cortes nas aposentadorias ou na prestação de serviços públicos domesticamente.

"Vamos trabalhar juntos para o bem do país até a nova eleição", disse ele. Como financiar o apoio à Ucrânia seria uma questão eleitoral fundamental, disse ele.

"Na minha opinião, não pode e não deve ser o caso de que o apoio à Ucrânia leve a cortes em pensões, assistência e saúde", disse Scholz, que propôs ignorar o freio da dívida autoimposto pelo país para financiar o apoio à Ucrânia.

Até o momento, a liderança do Partido Social-Democrata (SPD), de Scholz, tem apoiado publicamente sua permanência como líder, apesar de sua baixa aprovação pessoal e embora a maioria dos eleitores do SPD prefira o ministro da Defesa, Boris Pistorius, no cargo.