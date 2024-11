Biden se despedirá da Apec e do G20 sob a sombra de Trump

Por Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja para a América do Sul nesta quinta-feira para seus últimos encontros com líderes globais após mais de 50 anos de vida pública, mas o homem que ele tentou e não conseguiu impedir de voltar ao poder provavelmente será o foco de muitas reuniões: o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Biden terá reuniões bilaterais com o presidente chinês, Xi Jinping, e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além dos líderes do Japão e da Coreia do Sul, durante as cúpulas da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no Peru, e do Grupo das 20 principais economias do mundo, o G20, no Brasil.