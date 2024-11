Israel ataca áreas do Hezbollah em Beirute pelo terceiro dia

BEIRUTE (Reuters) - As forças israelenses lançaram ataques aéreos em regiões controladas pelo Hezbollah em Beirute pelo terceiro dia consecutivo na quinta-feira, atingindo locais nos subúrbios do sul da capital no início da manhã, após uma noite de bombardeios pesados.

Colunas de fumaça se ergueram sobre Beirute enquanto os ataques continuavam, e as operações também atingiram Bint Jbeil, no sul do Líbano, onde ataques aéreos e bombardeios de artilharia durante a noite causaram grandes danos a prédios e complexos residenciais, de acordo com a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA).

Cinco pessoas foram mortas em ataques aéreos nas localidades de Bazourieh e Jumayjimah, informou a NNA.