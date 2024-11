Trump opta por laços pessoais e habilidades na TV para definir equipe

É um forte contraste em relação à sua primeira passagem pela Casa Branca, quando Trump, então um neófito político republicano, acabou tendo em sua equipe membros com os quais não tinha nenhuma relação de trabalho anterior e nenhum nível de confiança.

Para o Trump 2.0, o presidente eleito está recompensando seus aliados mais fiéis com cargos de destaque. Alguns não têm quase nenhuma experiência relevante para os cargos, e outros podem enfrentar um processo de confirmação difícil no Senado, mesmo com uma maioria republicana.

Trump nomeou Pete Hegseth, uma personalidade da Fox News sem experiência administrativa, para supervisionar o Pentágono em expansão; nomeou Matt Gaetz, um provocador conservador de longa data que não tem experiência em aplicação da lei, como procurador-geral; e pediu à governadora da Dakota do Sul rural, Kristi Noem, para ser a principal autoridade de Segurança Interna do país.

Ele também encarregou o bilionário Elon Musk e o ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy, pilares da campanha de Trump, de simplificar a burocracia federal embora nenhum deles tenha trabalhado no governo.

As escolhas sugerem que Trump, como é seu estilo, prefere o martelo ao bisturi, e quer mostrar à sua base política que está cumprindo as promessas de campanha de deportar milhões de migrantes, investigar seus adversários políticos e livrar as Forças Armadas de políticas "woke" sobre gênero e diversidade.

"É digno de nota o fato de que as pessoas que ele selecionou para os cargos mais importantes tendem a ser pessoas que são, eu diria, boas na televisão, portanto, são boas no aspecto público desses cargos", disse David Lewis, professor da Universidade de Vanderbilt que escreveu um livro sobre nomeações presidenciais.