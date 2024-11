Xi, da China, chega a Lima para a Apec e inaugura megaporto no Pacífico

Xi em Lima vai liderar, em Lima, uma cerimônia de inauguração do porto de Chancay, juntamente com a presidente do Peru, Dina Boluarte. Construído pela Cosco Shipping Ports e localizado na costa do Pacífico peruano, o megaporto controlado pela China já atraiu 1,3 bilhão de dólares em investimentos chineses, com a expectativa de bilhões a mais, já que Pequim e Lima pretendem transformar Chancay em um importante centro de transporte marítimo entre a Ásia e a América do Sul.

"Precisamos construir e administrar bem o porto de Chancay em conjunto e fazer com que 'de Chancay a Xangai' realmente se torne um caminho próspero para promover o desenvolvimento conjunto da China-Peru e da China-América Latina", escreveu Xi em um artigo de opinião publicado nesta quinta-feira no jornal oficial El Peruano.

A inauguração do porto ocorre em um momento em que Pequim busca explorar ainda mais a região latino-americana, rica em recursos, em meio a tensões comerciais com a Europa e preocupações sobre futuras tarifas do novo governo Trump nos EUA.

Maior investimento da China em um porto latino-americano, Chancay fez soar o alarme em Washington. A general Laura Richardson, ex-chefe do Comando Sul dos EUA, alertou no início deste mês, antes de se aposentar, que Chancay poderia ser usada pela marinha militar chinesa e para coleta de informações.

As ansiedades dos EUA em relação a Chancay refletem uma mudança mais ampla, de décadas, em uma região conhecida como o quintal de Washington, onde a China ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior parceiro comercial de países como o Peru.

O jornal chinês Global Times, apoiado pelo Estado, escreveu em um editorial publicado na segunda-feira que o porto era uma "ponte para a cooperação prática entre a China e a América Latina e não é, de forma alguma, uma ferramenta para a competição geopolítica", chamando de "calúnias" as acusações dos EUA sobre o potencial uso militar do porto.