Presidente da Câmara dos EUA quer que relatório Gaetz seja mantido em segredo

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse nesta sexta-feira que um painel de ética do Congresso não deveria divulgar um relatório examinando as alegações de má conduta sexual contra Matt Gaetz, a escolha do presidente eleito Donald Trump para procurador-geral dos EUA.

Os parlamentares de ambos os partidos no Comitê Judiciário do Senado disseram que querem ver o relatório inédito do Comitê de Ética da Câmara sobre Gaetz, como parte de um processo de confirmação do Senado para os indicados ao gabinete que começará no próximo ano com audiências públicas.