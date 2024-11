Chefe da ONU para o clima pede apoio a líderes do G20 em meio a atraso nas negociações financeiras da COP29

Por Kate Abnett e Valerie Volcovici e Simon Jessop

BAKU (Reuters) - O chefe do clima da ONU pediu aos líderes das maiores economias do mundo neste sábado que enviassem um sinal de apoio aos esforços globais de financiamento climático quando estiverem reunidos no Rio de Janeiro na próxima semana, para ajudar a desencadear um acordo nas negociações da COP29.

O apelo, feito em uma carta aos líderes do G20 pelo principal responsável climático da ONU, Simon Stiell, vem em um momento em que os negociadores da conferência do clima COP29 em Baku lutam por um acordo focado em ampliar os recursos destinados a enfrentar o agravamento dos impactos do aquecimento global.