Falcões, antivacina, czar e Musk: os indicados de Trump para o governo

Pete Hegseth, secretário de Defesa

Pete Hegseth Imagem: Reprodução/Youtube

"Pete é duro, inteligente e acredita verdadeiramente no America First", disse Trump em um comunicado. "Com Pete no comando, os inimigos dos Estados Unidos estão avisados - nossas Forças Armadas serão grandes novamente, e os Estados Unidos nunca recuarão", afirmou o presidente eleito.

Hegseth já fez parte da Guarda Nacional do Exército e serviu no Afeganistão, no Iraque e na Baía de Guantánamo, em Cuba. A Fox News foi um dos braços da campanha de Trump na eleição.

Doug Burgum, secretário do Interior e 'czar' da Energia