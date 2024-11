Clima, instituições multilaterais e fortunas: os temas espinhosos do G20

Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza

A criação de uma aliança internacional para enfrentar a pobreza e a fome é vista como o principal legado deste G20. Enquanto em outros temas há divergência, neste a maioria concorda. Além disso, a adesão à aliança não é obrigatória, mas voluntária. Mesmo que um país importante não queira participar, os demais podem seguir com a iniciativa.

O objetivo é conectar financiadores com países que querem implementar medidas contra a pobreza e países que podem contribuir com suas experiências. Hoje já existem órgãos que atuam diretamente no tema da fome e da pobreza, como a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) e o PMA (Programa Mundial de Alimentos). Instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial, também já financiam iniciativas. O governo brasileiro diz que a aliança não vai concorrer, mas somar forças.

Antes do lançamento oficial, previsto para 18 de novembro, aliança já conta com dezenas de adesões. Até lá, Brasil busca negociar fontes de financiamento externo. Com a iniciativa, Lula quer voltar a ter protagonismo internacional no combate à pobreza. Nos seus primeiros dois governos, o sucesso do Bolsa Família na redução da fome no país despertou a atenção de outros países. Agora, Lula volta a propagar essa e outras políticas públicas, como Cadastro Único, PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

No Brasil, Lula vem dizendo que o pobre tem que estar no orçamento. A aliança é a mesma coisa, mas na escala internacional. Precisa de compromisso político no mais alto nível para colocar essas questões sociais na agenda de debate e no orçamento global.

Laura Waisbich, pesquisadora do Articulação Sul, foi diretora do Centro de Estudos Brasileiros de Oxford

Ações para frear mudanças climáticas

O G20 não é um fórum sobre meio ambiente, mas este é um dos temas centrais da discussão devido ao risco de colapso do clima. É algo que interfere nas relações econômicas entre os países, na produção de energia, abastecimento de água e produção de alimentos e gera impactos sociais.