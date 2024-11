Chefe eleitoral da Geórgia confirma vitória do partido após incidente

MOSCOU (Reuters) - A comissão eleitoral da Geórgia confirmou neste sábado a vitória parlamentar do partido governista Georgian Dream, após uma reunião que foi interrompida por um político da oposição que atirou tinta no presidente da comissão.

David Kirtadze, membro do Movimento Nacional Unido (UNM) do ex-presidente Mikheil Saakashvili, jogou tinta preta no presidente da Comissão Eleitoral Central, Giorgi Kalandarishvili, resultando em uma lesão ocular, mostrou um vídeo que foi transmitido em canais de TV locais.

O Ministério das Relações Internas informou que iniciou uma investigação sobre o incidente.