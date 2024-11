Ataque de Israel contra Beirute mata chefe de imprensa do Hezbollah, dizem fontes de segurança

Hezbollah e Israel estão trocando ataques há mais de um ano, desde que o grupo apoiado pelo Irã começou a lançar foguetes contra alvos militares israelenses em 8 de outubro de 2023, um dia depois de seus aliados palestinos do Hamas realizarem um ataque fatal no sul de Israel.

No fim de setembro, Israel expandiu dramaticamente sua campanha militar no Líbano, com pesados bombardeios contra o sul, o leste e os subúrbios do sul de Beirute, além de incursões terrestres ao longo da fronteira.

Além de visar o Hezbollah, a escalada matou vários soldados do Exército do Líbano, incluindo dois que morreram neste domingo quando Israel atacou um posto militar na cidade de Al-Mari, no sul, disse o Exército libanês no X. Outros dois soldados ficaram feridos, afirmou.

(Reportagem da redação de Beirute; reportagem adicional de Menna Alaa El Din e Emily Rose)