Chanceler alemão defende telefonema para Putin antes de eleições antecipadas

Por Thomas Escritt

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que sua conversa com Vladimir Putin na sexta-feira não indicou nenhuma mudança no pensamento do presidente russo sobre a guerra na Ucrânia, mas defendeu sua decisão, muito criticada, de telefonar ao Kremlin.

A ligação de uma hora entre Scholz e Putin, a primeira comunicação direta entre eles em quase dois anos, ocorre três meses antes das eleições antecipadas na Alemanha, nas quais o impopular chanceler enfrenta um grande desafio dos populistas de esquerda e direita que exigem a retomada da diplomacia.