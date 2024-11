Países chegam a acordo sobre declaração final do G20, mas há lacunas

Os países do G20 chegaram a um consenso sobre a declaração final da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, mas ainda há lacunas pendentes de discussão ao longo deste domingo.

Segundo apurou a coluna, o texto foi alcançado após uma intensa negociação entre os sherpas (nome dado aos negociadores-chefe de cada país) que se estendeu pela madrugada.

Temas espinhosos, no entanto, ainda são objeto de conversas bilaterais agora entre os chefes de delegação e seus próprios governos.