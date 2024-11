Cúpula do G20 começa no Rio sob ordem global influenciada por retorno de Trump

Os Estados Unidos responderam ao ataque russo retirando os limites anteriores sobre o uso pela Ucrânia de armas fabricadas nos EUA para atacar profundamente a Rússia.

A segurança no Rio de Janeiro foi reforçada com militares ajudando a polícia durante a cúpula.

Uma brigada do Exército foi alvo de disparos na manhã de domingo perto da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, informou a Polícia Militar do Rio nas primeiras horas desta segunda-feira. Ninguém ficou ferido no incidente na Cidade de Deus, a cerca de 20 km a oeste do local do G20.

NOVAS PRIORIDADES NA CASA BRANCA

Autoridades brasileiras reconheceram que sua agenda para o G20, focada no desenvolvimento sustentável, na taxação dos super-ricos e no combate à pobreza e à fome, pode em breve perder força quando Trump começar a ditar novas prioridades globais a partir da Casa Branca.

A pressão do Brasil por uma reforma da governança global, incluindo as instituições financeiras multilaterais, também pode encontrar obstáculos com Trump, disseram autoridades brasileiras.