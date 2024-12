Lula parabeniza menino Gui por prêmio e pede torcida pelo Corinthians em SP

O presidente Lula (PT) compartilhou nesta quarta (18) nas redes sociais um vídeo de uma ligação que fez a Guilherme Gandra, 10, vencedor do prêmio de torcedor do ano no The Best, da Fifa.

O que aconteceu

Lula parabenizou o menino, vascaíno fanático. "Quando vi na televisão que você tinha ganhado o prêmio, fiquei muito feliz, muito orgulhoso. O melhor torcedor do mundo que torce para o melhor time do mundo", disse.

Presidente tentou convencê-lo a torcer para o Corinthians em São Paulo. "Agora, quando alguém perguntar se você torce em São Paulo, você fala que torce pro Corinthians", brincou Lula. "Beleza, pode deixar", concordou o menino.