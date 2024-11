Abiove estima aumento de 9,4% na safra de soja do Brasil em 2025

A Abiove projeta produção de 44 milhões de toneladas de farelo de soja no país no ano que vem, alta de 5,5% em relação a 2024. Já a fabricação de óleo de soja deverá aumentar 3,6%, para 11,4 milhões de toneladas, na mesma comparação.

O Brasil vai exportar pouco mais da metade da produção de farelo de soja (22,9 milhões de toneladas), com aumento de 3,6%, enquanto a exportação de óleo de soja deverá cair 23,1% em 2025, para 1 milhão de toneladas, em ano em que a indústria conta com um aumento no percentual da mistura de biodiesel no diesel, de 14% para 15%.

O óleo de soja tem respondido por mais de 70% da matéria-prima utilizada na fabricação de biodiesel, que deverá segurar um volume maior do produto para o consumo interno.

RECEITA

A receita com exportações do complexo soja (grão, farelo e óleo) do Brasil foi estimada pela Abiove em 50,88 bilhões de dólares em 2025, queda ante os 53,12 bilhões de dólares previstos para 2024.

A associação indicou que preços mais baixos da soja e do farelo de soja deverão pressionar a receita com exportações em 2025, apesar dos maiores volumes exportados.