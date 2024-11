General preso pela PF tinha plano pronto para gabinete pós-golpe e assassinato de Lula

O general da reserva, que foi secretário-executivo da Secretaria Geral da Presidência de Bolsonaro, previa a ativação de um “Gabinete Institucional de Gestão da Crise” a partir de 16 de dezembro de 2022, um dia após do prazo previsto para a consumação do golpe e execução das autoridades, de acordo com a minuta, que consta de decisão judicial de Moraes divulgada pelo STF.

O documento previa que o general Augusto Heleno, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), seria o chefe do gabinete de crise, tendo como coordenador-geral o então vice-presidente da República Braga Netto -- colega de chapa de Bolsonaro na eleição de outubro de 2022 em que Lula foi eleito.

A minuta também indicava que a missão do gabinete seria "realizar o acompanhamento das ações estabelecidas no Decreto Presidencial para analisar assuntos com potencial risco com o objetivo de prevenir e mitigar riscos nas ações estabelecidas e articular o gerenciamento da crise".

A PF suspeita que essa minuta, assim como documentos anteriores de planejamento de execução de Lula e outras autoridades, teriam sido impressas no próprio Palácio do Planalto.

CINCO BLOCOS

Em outro documento apreendido pela PF com um dos presos na operação, desta vez o tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima, a PF encontrou uma planilha detalhada com ações a serem realizadas em cinco blocos: estado atual, quadro final desejado da força legalista, quatro tendência atual; quadro EFD das principais ameaças; e lista das principais deduções do diagrama de relações.