Trump deve escolher Howard Lutnick para chefe de Comércio

A equipe de transição de Trump não respondeu a pedido de comentário em um primeiro momento. A Punchbowl foi a primeira a dar a notícia. Um porta-voz da Lutnick preferiu não comentar.

Temendo que Pequim possa usar tecnologia norte-americana como arma para fortalecer seu Exército, tanto o governo de Trump quanto o de Biden usaram agressivamente as autoridades do Departamento de Comércio para impor regulamentações para interromper o fluxo de tecnologia norte-americana e estrangeira para a China -- com ênfase especial nos semicondutores e nos equipamentos usados para fabricá-los.

Ao contrário de outros membros do círculo interno de Trump, Lutnick não fala sobre a China com frequência. Ele é um grande defensor de tarifas, especialmente contra a China. De acordo com o New York Times, o banqueiro de investimentos disse em uma entrevista de podcast no mês passado: "Não tribute nosso povo. Em vez disso, faça dinheiro. Aplique tarifas à China e ganhe 400 bilhões de dólares".

O próximo secretário de Comércio será responsável pela aplicação de uma série de regras implementadas para impedir o desenvolvimento da inteligência artificial na China e manter algumas de suas maiores empresas de tecnologia, incluindo a Huawei Technologies e a Semiconductor Manufacturing International, vários passos atrás da concorrência global em tecnologias-chave.

Como copresidente da equipe de transição de Trump, Lutnick vinha sendo considerado há semanas um possível candidato a cargo no governo Trump, incluindo o de secretário do Tesouro.

Nascido nos subúrbios de Long Island, na cidade de Nova York, com experiência em comércio e imóveis, Lutnick tem sido um dos principais defensores de Trump em Wall Street, organizando eventos de arrecadação de fundos e divulgando suas políticas na imprensa.