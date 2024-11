Gabinete de Trump: quem já foi escolhido?

Trump disse que Musk, de 53 anos, e Ramaswamy, de 39, reduzirão a burocracia governamental, eliminarão regulamentações excessivas, cortarão desperdícios e reestruturarão as agências federais.

MIKE WALTZ, conselheiro de segurança nacional

Trump disse que escolheu Mike Waltz, representante republicano, para ser conselheiro de segurança nacional.

Waltz, de 50 anos, é um veterano do Exército com histórico de críticas contra a China. O conselheiro de segurança nacional é um cargo poderoso que não requer confirmação do Senado.

Um dos maiores defensores de Trump, Waltz criticou a atuação da China na Ásia-Pacífico e alertou para a necessidade dos EUA estarem prontos para um potencial conflito na região.

SUSIE WILES, chefe de gabinete