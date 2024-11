UAW diz que maioria de trabalhadores da joint-venture de bateria da Ford assinaram cartões do sindicato

O UAW investiu 40 milhões de dólares no início deste ano para organizar montadoras não sindicalizadas em todos os Estados Unidos, iniciativa que incluiu empresas como Tesla e Toyota.

O UAW disse que conquistou uma "supermaioria" dos trabalhadores da fábrica de baterias da Ford em Kentucky e que eles assinaram cartões sindicais indicando seu apoio, mas não especificou a porcentagem.

Representantes da Ford e da Blue Oval SK não responderam a pedidos de comentário.

Uma vitória do UAW significaria que o salário inicial dos trabalhadores aumentaria de 21 dólares por hora para 26,32 dólares, disse o sindicato, com potencial para ganhar mais de 42 dólares por hora após três anos, em linha com o contrato atual com a Ford.

(Reportagem de Nora Eckert)