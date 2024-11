Conselho da Petrobras aprova investimentos de US$111 bi até 2029; alta de 9%

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O conselho de administração da Petrobras aprovou nesta quinta-feira planos para investir 111 bilhões de dólares no período entre 2025 e 2029, alta de 9% em relação ao previsto no plano quinquenal anterior, informou a companhia em fato relevante ao mercado.

Do montante total, a companhia planeja 77 bilhões de dólares para a área de Exploração e Produção de petróleo e gás. No plano anterior, a Petrobras havia previsto 73 bilhões de dólares para a área, do total de 102 bilhões.

(Por Marta Nogueira)