Orbán diz que convidará Netanyahu para ir à Hungria após ação do TPI

"Hoje convidarei o primeiro-ministro de Israel, sr. Netanyahu, para uma visita à Hungria e, nesse convite, garantirei que, se ele vier, a decisão do TPI não terá efeito na Hungria e não seguiremos seu conteúdo", declarou Orbán.

Desde que Orbán e seu partido nacionalista Fidesz chegaram ao poder em 2010, ele e Netanyahu estabeleceram relações políticas estreitas. Netanyahu visitou Budapeste em 2017.

Os líderes israelenses e a Casa Branca condenaram veementemente a decisão do TPI, enquanto o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse que os mandados não eram políticos e que todos os Estados-membros da UE deveriam respeitar e implementar a decisão do tribunal.

Dentro da UE, a Hungria e a República Tcheca têm apoiado fortemente Israel, enquanto países como a Espanha e a Irlanda enfatizam seu apoio aos palestinos.

O Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca, em resposta à decisão do TPI, disse que Praga respeitará suas obrigações legais internacionais.

No entanto, o primeiro-ministro tcheco Petr Fiala chamou a decisão do TPI de "infeliz", dizendo no X na noite de quinta-feira: "(A medida) enfraquece sua autoridade em outros casos ao equiparar os representantes eleitos de um Estado democrático aos líderes de uma organização terrorista islâmica".