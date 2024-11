Premiê da Polônia diz que ameaça de conflito global é real

"A guerra no leste está entrando em uma fase decisiva, sentimos que o desconhecido está se aproximando", disse Tusk em uma conferência de professores.

"O conflito está assumindo proporções dramáticas. As últimas dezenas de horas mostraram que a ameaça é séria e real quando se trata de um conflito global."

A Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, a Rússia e Belarus, tem sido uma das principais vozes a pedir que os membros da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) gastem mais em defesa, e está alocando 4,7% de seu produto interno bruto para incrementar suas Forças Armadas em 2025.

A Rússia disse na quinta-feira que uma nova base de defesa contra mísseis balísticos dos EUA no norte da Polônia levará a um aumento no nível geral de perigo nuclear, mas Varsóvia disse que as "ameaças" de Moscou apenas reforçaram o argumento a favor das defesas da Otan.

(Reportagem de Alan Charlish, Pawel Florkiewicz e Anna Wlodarczak-Semczuk)