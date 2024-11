Kotscho: Bolsonaro terá julgamento do século, o que é grave para nossa vida

Jair Bolsonaro (PL) continua ganhando as manchetes, desafiando as bases democráticas e estagnando o país, afirmou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News desta quinta (21).

O país vai parar acompanhando o julgamento, ainda mais esse, que deve ser o julgamento da história, do século. Então, dois anos depois de sair -- aliás, de fugir do país antes de entregar o carg --, Bolsonaro continua na mídia, infernizando a vida do país.

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Ele também destacou o silêncio do ex-presidente.