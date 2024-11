Caso Gritzbach: Polícia cumpre mandados em endereços de PMs em SP

Até o momento, oito policiais militares que tinham ligação com o delator foram afastados e são investigados pela Corregedoria da corporação. Pelo menos quatro deles faziam a escolta de Gritzbach no momento em que ele foi morto.

Relembre o crime

Gritzbach foi baleado por dois homens armados em frente ao terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Ele estava acompanhado de sua namorada e um escolta da Polícia Militar quando foi atingido por 10 tiros de fuzis.

O ataque foi coordenado por um olheiro que estava no saguão do aeroporto. O informante avisou os executores sobre a saída de Gritzbach, permitindo que o Gol preto se aproximasse lentamente e os atiradores descessem para efetuar os disparos.

Imagens obtidas pela polícia mostram o Gol preto circulando três vezes pelo setor de desembarque. O carro parou atrás de um ônibus da Guarda Civil Metropolitana antes do ataque.

O veículo usado no crime pertencia a uma mulher da zona leste de São Paulo. Ela vendeu o carro para um homem cuja participação no crime foi descartada após depoimento no DHPP.