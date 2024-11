Primeira-ministra da Itália diz que não pode haver equivalência entre Israel e Hamas

ROMA (Reuters) - Não pode haver equivalência entre as responsabilidades de Israel e do Hamas na guerra do Oriente Médio, disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, nesta sexta-feira, ao comentar os mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional para os líderes israelenses e do Hamas.

"Nos próximos dias, vou me aprofundar nas motivações que levaram à decisão do Tribunal Penal Internacional. Motivações que devem ser sempre objetivas e não políticas", disse Meloni em um comunicado.

"Um ponto permanece firme para este governo: não pode haver equivalência entre as responsabilidades do Estado de Israel e a organização terrorista Hamas", acrescentou.