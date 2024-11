Rascunho de financiamento climático da COP29 propõe meta de US$250 bi de países ricos

BAKU (Reuters) - A presidência da COP29 divulgou na sexta-feira um novo rascunho de acordo de financiamento climático que faria com que as nações desenvolvidas assumissem a liderança no fornecimento de 250 bilhões de dólares por ano até 2035.

O esboço também estabeleceu uma meta mais ampla de arrecadar 1,3 trilhão de dólares anualmente até 2035, o que incluiria financiamento de todas as fontes públicas e privadas.

Um negociador europeu disse à Reuters que o novo rascunho do acordo tem custo muito alto e não faz o suficiente para expandir o número de países contribuintes.