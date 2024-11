Trump pode tentar arquivamento de caso de suborno; juiz adia sentença

Promotores do gabinete do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, pediram nesta semana ao juiz da Suprema Corte do Estado de Nova York, Juan Merchan, que considerasse a possibilidade de adiar todos os procedimentos do caso até que Trump, de 78 anos, termine seu mandato presidencial de quatro anos, que começa em 20 de janeiro.

Os advogados de Trump, um republicano, argumentaram que o caso deve ser arquivado porque o fato de o caso pairar sobre ele enquanto for presidente causaria "impedimentos inconstitucionais" à sua capacidade de governar.

O escritório de Bragg disse que argumentaria contra o arquivamento, mas concordou que Trump merece tempo para apresentar seu caso por meio de moções escritas.

Merchan estabeleceu então, nesta sexta-feira, o prazo de 2 de dezembro para Trump apresentar sua moção de arquivamento, e deu aos promotores até 9 de dezembro para responder.

O juiz não marcou uma nova data para a sentença nem indicou por quanto tempo os processos permaneceriam suspensos. O juiz também não indicou quando se pronunciaria sobre a moção de Trump.

O caso se originou de um pagamento de 130.000 dólares feito pelo ex-advogado de Trump, Michael Cohen, à atriz de filmes adultos Stormy Daniels em troca do silêncio dela antes da eleição de 2016 sobre um encontro sexual que ela disse ter tido uma década antes com Trump -- que nega a ocorrência.