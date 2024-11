Romenos vão às urnas em eleição que tem como focos o alto custo de vida e a guerra da Ucrânia

Por Luiza Ilie

BUCARESTE (Reuters) - Os romenos começaram a votar neste domingo no primeiro turno de uma eleição presidencial que pode dar ao político de extrema-direita George Simion uma chance real de vitória, com os eleitores focados no alto custo de vida e no apoio do país à Ucrânia.

As pesquisas de opinião mostram que o primeiro-ministro esquerdista Marcel Ciolacu, de 56 anos, líder do maior partido da Romênia, os Sociais-Democratas, chegará ao segundo turno em 8 de dezembro, e Simion, 38 anos, da Aliança para a União dos Romenos, será o provável segundo colocado.