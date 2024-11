ANÁLISE-Bolsonaro é afastado do cenário político do Brasil enquanto Trump ressurge

O controle de Trump sobre um dos dois principais partidos políticos dos EUA também o protegeu de sofrer consequências maiores. Trump passou por dois processos de impeachment por uma Câmara dos Deputados dos EUA controlada pelos democratas, mas seus aliados republicanos no Senado tinham assentos suficientes para absolvê-lo.

"É um partido entre apenas dois, que garante uma enorme cobertura para Trump, bem ao contrário de Bolsonaro", disse Encarnación.

Embora o PL, partido de Bolsonaro, tenha o maior número de assentos entre todos os partidos no Congresso, ele é um dos mais de uma dúzia de partidos representados no Legislativo. Os legisladores do Partido Liberal propuseram uma lei para reverter a proibição eleitoral de Bolsonaro, mas muitos duvidam das chances de sucesso.

As composições dos tribunais superiores no Brasil e nos EUA também pesaram no destino dos ex-presidentes.

Uma maioria de juízes nomeados pelos republicanos na Suprema Corte dos EUA decidiu este ano que muitas das ações de Trump como presidente são imunes a processos.

Por outro lado, o STF tem se posicionado amplamente a favor do ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos contra Bolsonaro na corte e que foi indicado pelo ex-presidente conservador Michel Temer, antecessor imediato de Bolsonaro na Presidência.