Drones e mísseis russos atacam leste, sul e capital da Ucrânia

Os moradores da capital puderam ouvir o barulho dos motores dos drones de ataque sobrevoando a cidade por várias horas durante a noite. O som de tiros automáticos era ouvido ocasionalmente quando as defesas aéreas tentavam abatê-los.

O presidente Volodymyr Zelenskiy pediu aos aliados ocidentais de Kiev que aumentem a pressão sobre a Rússia para impedir que os componentes necessários para os sistemas de armas cheguem até ela.

"Esses ataques russos à vida ucraniana podem ser interrompidos", disse ele. "Com pressão, sanções, bloqueio do acesso dos ocupantes aos componentes que eles usam para criar as ferramentas desse terror, pacotes de armas para a Ucrânia e uma determinação que deve ser inabalável."

Um ataque com mísseis russos à cidade de Kharkiv, no nordeste do país, feriu pelo menos 23 pessoas e danificou mais de 40 prédios na manhã de segunda-feira, informaram o governador regional e a polícia nacional.

Outro ataque com mísseis na cidade de Odessa, no sul do país, também danificou prédios residenciais e feriu 10 pessoas, segundo o Ministério do Interior da Ucrânia.

O ataque de drones durante a noite teve como alvo a infraestrutura de energia na região sul de Mykolaiv, causando cortes de energia, enquanto as instalações industriais na região sudeste de Zaporizhzhia também foram atingidas, disseram suas autoridades na segunda-feira.