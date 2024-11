Namorada de Gritzbach: 'Se eu soubesse da delação, não teríamos viajado'

Seguranças são investigados por suposta negligência. Leandro Ortiz, Adolfo Oliveira Chagas, Jefferson Silva Marques de Sousa e Romarks César Ferreira de Lima faziam a escolta do empresário, mas a polícia suspeita que não tenham agido conforme esperado durante a emboscada.

Problema mecânico alterou o plano da escolta. O Volkswagen Amarok, originalmente destinado ao transporte do casal e bastante usado por ele, apresentou falhas, e os seguranças chegaram ao terminal em uma Trailblazer.

Celulares foram apreendidos para investigação. Os aparelhos do filho de Vinícius, de 11 anos, e de José Luiz Vilela Bittencourt, amigo do empresário, estão sob análise para apurar diálogos e contatos realizados.

Um suspeito teve a prisão decretada e está foragido. Kauê do Amaral Coelho, 29, foi identificado como o homem que avisou aos atiradores sobre a saída da vítima do terminal. Câmeras de segurança teriam o avistado no aeroporto no momento do ataque, acompanhando os movimentos de Gritzbach e alertando os executores.

Quem é o Vinicius Gritzbach

Gritzbach vivia sob ameaças de morte e havia recompensa por sua execução. Ele era acusado de envolvimento na morte de um narcotraficante do PCC e de delatar policiais civis envolvidos em corrupção.