Congresso peruano remove ministro das Minas e Energia em meio a protestos no setor

LIMA (Reuters) - O Congresso do Peru removeu o ministro das Minas e Energia Romolo Mucho do seu cargo nesta terça-feira em meio a protestos de mineradores de pequena escala na nação andina.

Mineradores peruanos de pequena escala demandam uma extensão de dois anos do programa que os permite operar temporariamente, apontado pelas autoridades como responsável por expandir a mineração ilegal no país.

A presidente Dina Boluarte precisa acatar a decisão do Congresso dentro de 72 horas e apontar um novo ministro das Minas e Energia, posição importante no país que é o terceiro maior produtor de cobre do mundo cujo segmento é crucial para a economia local.