Braga Netto aprovou plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, diz PF

O plano denominado "Punhal Verde Amarelo" foi impresso pelo general Mário Fernandes. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também teve acesso ao material, de acordo com as investigações da PF.

A execução de Lula previa envenenamento ou uso de químicos. "Para execução do presidente Lula, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, [há] a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico", diz trecho de operação da polícia da semana passada.

O plano previa um possível confronto com seguranças de Moraes. Segundo a PF, os militares já estavam monitorando os trajetos feitos por Moraes e tinham levantado os armamentos necessários para sequestrar ou executar o ministro. O documento apreendido com o general Mario Fernandes falava em "danos colaterais passiveis e aceitáveis", que incluíam a morte de toda a equipe de segurança do ministro do STF.

Delação de Cid

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teria vazado o conteúdo de sua delação premiada a Braga Netto. A suspeita se baseia em documentos encontrados pela PF na mesa de assessor do general.

Segundo a PF, o documento descrevia perguntas e respostas relacionadas ao acordo de delação. Cabe ressaltar que o texto não tem assinatura. Mas as respostas em vermelho e dadas na primeira pessoa do singular fizeram os investigadores suspeitarem que foram redigidas por Cid.