Não há expectativas de cessar-fogo para Gaza após acordo no Líbano

Israel e os Estados Unidos acusam o Hamas de não estar negociando de boa fé.

Ataques Diários

A guerra em Gaza já durou muito mais do que o esperado. Em 14 meses, grande parte do enclave foi destruído e 44.000 palestinos foram mortos, com as forças israelenses ainda lançando ataques diários em áreas da faixa costeira.

A notícia de que o Hezbollah havia decidido parar de lutar foi recebida com tristeza por muitos habitantes de Gaza, que se sentem abandonados e esquecidos, embora alguns alimentem a esperança de que sua sorte possa mudar.

"Dizem que se chove em um lugar, isso prenuncia coisas boas para as pessoas em outro lugar. Esperamos que, depois do Líbano, os esforços se concentrem em Gaza para acabar com a guerra", disse Aya, de 30 anos, mulher deslocada que agora vive com sua família em uma tenda na região central da Faixa de Gaza.

Um leve otimismo também surgiu no Egito, que desempenha um papel central na mediação entre Israel e o Hamas. Duas fontes de segurança egípcias afirmaram que Israel havia informado ao Cairo que, se o cessar-fogo libanês fosse mantido, eles voltariam a trabalhar em um acordo para Gaza.