Epidemia de mpox pode chegar a platô no próximo ano, diz centro africano

“Eu acho que, com essa intensificação da resposta, esperamos que, após cerca de quatro semanas ... devemos ver uma estabilização do surto como resultado do atual investimento, e depois, mais perto do fim do primeiro trimestre, poderemos então ver uma queda na curva”, afirmou Ngashi Ngongo, do CD africano.

Segundo ele, a fiscalização da epidemia — incluindo o rastreio de contatos — segue como um grande desafio, mas o CD tenta fortalecer suas ações usando trabalhadores comunitários da Saúde, epidemiologistas e especialistas em prevenção de infecções em regiões com casos confirmados de mpox, anteriormente conhecida como monkeypox.

O surto continua a representar uma emergência, dados o número crescente e a contínua propagação dos casos, além dos desafios operacionais em campo e a necessidade de montar e sustentar uma resposta coesa entre países e parceiros, disse a MOS na sexta-feira passada. Vinte países africanos reportaram mais de 59 mil casos de mpox, incluindo 1.164 mortes até agora em 2024, de acordo com dados do CD. (Reportagem de Anait Miridzhanian)